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    «ПСЖ» обеспечил себе звание чемпиона Франции за восемь туров до конца чемпионата

    Уничтожив на выезде «Труа» в матче 30-го тура Лиги 1 со счетом 9:0, «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции.

    Отрыв между парижанами и идущим вторым «Монако» достиг 25-ти очков, что не оставляет конкурентам никаких математических шансов за оставшиеся восемь туров опередить «ПСЖ» в турнирной таблице.

    Отметим, что парижский клуб таким образом установил своеобразный рекорд. Ранее «Лион» также досрочно выигрывал чемпионат, однако «ткачи» сделали это «лишь» за пять туров до завершения сезона-2006/07.

    В текущем чемпионате франции «ПСЖ» до сих пор потерпел только одно поражение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 19:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 13 марта 2016, 22:12

      Гегемония ПСЖ и это похоже надолго

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 20:44

      А дальше что, дурака валять?

      2
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      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 20:43

      какая интрига,какая борьба во Франции....

      3
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      ...
      Рейтинг: +78

      msbleff > BRO_football 13 марта 2016, 21:13

      ничего подобного. там разница всего 8 очков и боруссия имеет игру в запасе

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