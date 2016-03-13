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    Нереализованый Месси пенальти стал для «Барселоны» 10-м в нынешнем сезоне

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забил 11-метровый в матче 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0). Таким образом, каталонцы в этом сезоне не сумели реализовать половину ударов с пенальти, забив десять мячей из двадцати попыток.

    Интересно, что все пенальти исполняли три лучших бомбардира команды: Месси и Неймар забили по четыре 11-метровых из восьми, а Луис Суарес – два из четырех. Однако, одну из своих попыток Месси не использовал умышленно, разыграв удар с пенальти с Суаресом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 06:04
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 13 марта 2016, 12:40

      вот такие получает золотые мячи еще называет(звезда)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > ЦСКА 2015-2016 13 марта 2016, 13:34

      еще один идиот

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > alexfor 13 марта 2016, 18:29

      сам такой alex4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:07

      Куча нереализованных пенальти лишь подчёркивает мощь и силу Барсы и без того побеждающей за явным преимуществом, ага.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > Aztec58 13 марта 2016, 12:43

      +100000000000

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 13 марта 2016, 07:30

      Фигня

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      MaxiAman 13 марта 2016, 07:26

      ВОт по этому они пенальти разыгрывают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > MaxiAman 13 марта 2016, 08:08

      Разыграли, ага, единожды.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 > MaxiAman 13 марта 2016, 18:58

      засранцы с одним словам сказать

      0
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