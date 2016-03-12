Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Комбаров: «Спартак» не имел права проигрывать «Амкару»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что красно-белые не имели права на ошибку в победном матче 20-го тура РФПЛ с «Амкаром».

    «В первом тайме не все получалось. «Амкар» большим количеством игроков оборонялся. Такую оборону тяжело пройти. Но мы проявили волевые качества, они вышли на первый план. Во втором тайме мы начали более продуктивно держать мяч.

    Никак не должны были проигрывать эту встречу. Мы не в лучшем турнирном положении сейчас. А по поводу пенальти: Зе Луиш сказал, что на нем фолили. Потом более детально рассмотрим этот эпизод», – сказал Комбаров.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2016, 23:13

      Комбаров тоже не имел право так х..во играть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 21:43

      КТО БЫ ГОВОРИЛ, ТОЛЬКО НЕ КОМБАРОВ....

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11