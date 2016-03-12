Пономарев: «Ростов» – не претендент на чемпионство»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Пономарев в преддверии матча 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и ЦСКА сделал прогноз на данную встречу. По мнению экс-футболиста, армейцы одержат победу со счетом 2:0. Напомним, встреча пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30.

«Команда Курбана Бердыева не привыкла к давлению, связанному с высокими позициями в первенстве. Занимать второе место в турнирной таблице – это тяжелая ноша для любой команды. Сегодня «Ростов» будет либо очень напряженным, либо слишком спокойным. Оба варианта устроят ЦСКА. Армейцы выше классом, лучше готовы физически и более мобильны. Это поможет футболистам Леонида Слуцкого победить со счетом 2:0.

«Ростов» – не претендент на чемпионство, но по итогам сезона команда Бердыева сможет занять место в первой пятерке. У «Ростова» обязательно будет серьезный спад, и они скатятся вниз по турнирной таблице», – сказал Пономарев.