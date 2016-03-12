Анчелотти: «Месси нереально остановить, если он находится в оптимальных физических кондициях»

Будущий наставник «Баварии» Карло Анчелотти выразил мнение, что форварда «Барселоны» Лионеля Месси можно остановить только при помощи командных действий в обороне. Однако, по мнению специалиста, и этого будет недостаточно, если аргентинец находится в оптимальных физических кондициях.

«Месси можно остановить только при помощи командных действий в обороне и плотности во всех линиях. Нужно насытить центр поля, чтобы лишить аргентинца мяча. Однако, Лео – это еще не вся «Барселона». Если сосредоточить все внимание только на нем, то нанести удар сможет любой другой нападающий.

Если физическая готовность Месси составляет 100 процентов, то остановить его нереально. И неважно, какой тренер у соперника, и какая у команды стратегия. Он почти неудержим, благодаря своему огромному таланту», – приводит слова Анчелотти Sina Sports.