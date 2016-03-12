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    Дибала: «Люди уже похоронили нас, но сейчас мы на вершине таблицы»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился впечатлениями после победы в матче 29-го тура Серии А против«Сассуоло» (1:0). Именно гол Дибалы принес туринцам три очка.

    «Это было очень быстрое движение, я не очень хорошо контролировал мяч, но как бы там ни было, вышло хорошо. Похожий гол я забил за «Палермо», – сказал Дибала.

    Также футболист прокомментировал положение команды в чемпионате.

    «Люди уже похоронили нас, но сейчас мы находимся на вершине таблицы и боремся за пятое подряд чемпионство».

    Кроме того, Дибала оценил шансы «Ювентуса» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов после ничьи в Турине (2:2).

    «В жизни и в футболе нет ничего невозможного».

    Источник: Football Italia

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    12.03.2016 01:28
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