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    РФПЛ. Хет-трик Гогниева принес «Уралу» победу над «Анжи»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Урал» в непростой борьбе одержал победу над «Анжи» 4:2. Победу хозяевам принес Спартак Гогниев, оформивший хет-трик.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 4:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гогниев, 10; 2:0 – Сапета, 19; 2:1 – Бериша, 29; 2:2 – Максимов, 70; 3:2 – Гогниев, 84; 4:2 – Гогниев, 90.

    Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Кулаков, Фонтанелло, Асеведо (Ярошенко, 90), Сапета, Коробов (Рязанцев, 73), Емельянов, Гогниев, Манучарян (Ставпец, 65).

    Анжи: Юрченко, Менса, Лазич, Жиров, Тагирбеков, Маевский, Эбесилио, Агаларов, Бериша (Мутари, 77), Максимов, Абдулавов.

    Предупреждения: Эбесилио, 39; Максимов, 61; Жиров, 82.

    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 16:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      ANZHI FC 12 марта 2016, 17:25

      Агаларовы, Не позорьтесь! И не позорьте Анжи. Говнюки.

      2
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      Рейтинг: +8

      Джавдет78 12 марта 2016, 16:49

      Большой Салам Агаларову от Гогнева

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Джавдет78 12 марта 2016, 16:49

      Большо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 16:24

      Вот и славно! Урал с победой! Поражениям Анжи рад завсегда!

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