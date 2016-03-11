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    Семин: «Результаты российских клубов в еврокубках снизились из-за системы «осень-весна»

    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что неудачи российских клубов в еврокубках связаны с системой «осень-весна». Напомним, что все российские клубы уже закончили свою весеннюю европейскую кампанию в этом сезоне. «Краснодар» и «Локомотив» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв чешской «Спарте» и турецкому «Фенербахче» соответственно, а «Зенит» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил португальской «Бенфике».

    «Моя позиция известна. Я не заметил, что «осень–весна» дает какие-то большие преимущества по сравнению с формулой «весна–осень». У новой системы, наоборот, больше минусов, чем плюсов. За последние четыре сезона снизилась посещаемость матчей нашего чемпионата. Раньше мы заканчивали сезон в ноябре. Какой бы холод ни был, там была интрига, определялось итоговое положение команд в таблице. Летом на чемпионат России ходило много народу. Люди специально брали отпуска и оставались в Москве, чтобы сходить на стадион. Сейчас летом футбола у нас практически нет, и это довольно странно. Результаты в еврокубках снизились. По системе «весна-осень» было легче готовиться к ответственным матчам. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов с «Реалом» в середине декабря, и мы выглядели достойно. В весенней стадии нам тоже удавалось показывать хороший футбол. Просто мы внимательно изучали соперников, придумывали специальную тактику под каждую команду», - заявил Семин.

    Источник: Известия

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    11.03.2016 12:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 марта 2016, 18:18

      Расплата за тандем Мутко-Фурсенко.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 11 марта 2016, 15:06

      "Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории."
      Как-то это не согласуется с утверждением Ю.Семина.

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 11 марта 2016, 14:41

      Нашим хоть лето-лето делай - бестолку.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 марта 2016, 14:41

      Да ну, что за бред. Клубы после победы в чемпионате за полгода могут сдать и уже средние клубы играют в еврокубках. А то победил и сразу стартует евросезон. Плюс мало кто готов расставаться со своими игроками по ходу сезона. А российским клубам перед новым сезоном надо закупаться. И наоборот - наши в Европу летом не будут отпускать, т.к. середина сезона, а зимой никто не будет пытаться ломать игру своего клуба.

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 11 марта 2016, 14:18

      правильно сказал,молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 13:42

      После ЧМ-2018 снова вернутся на старую систему,а заодно и большинство клубов станут частными-тогда только и начнется возрождение футбола как игры,а не как заработка на трансферах!

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 11 марта 2016, 13:32

      Согласен! Мутко на кол!

      0
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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 11 марта 2016, 13:13

      Правильно Палыч

      3
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