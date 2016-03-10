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    Аленичев: «Я не говорю о спартаковском духе»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о проблемах команды.

    – Почему у «Спартака» слишком рваная игра?

    – Стабильности нам не хватает. Но чтобы играть стабильно, необходимо время. Таким футболистам, как Мельгарехо, нужно адаптироваться. Мы хотим как можно скорее добиться идеального взаимодействия. Должен признать, пока не получается. У нас осталось 11 игр, в них мы способны показать зрелый и стабильный футбол. И провести этот отрезок без провальных матчей.

    – Согласны, что «Спартаку», учитывая проблемы в обороне, стоит делать акцент на атаку? Там может получиться лучше...

    – Проблемы в защите у нас есть, этого не скрываю. Согласен, что можно больше уделять внимания атаке. И мы уделяли, забивая после хороших и красивых комбинаций. Но лететь с шашкой наглого не стоит, потому что соперники хорошо изучили нашу игру. Должен быть баланс. Понимаю, что спартаковские болельщики любят атакующий футбол. И я стараюсь такую игру команде прививать.

    – Разделяете ли точку зрения, что у «Спартака» сейчас дисбаланс состава? Потенциально сильная атака, средняя проблемная полузащита и слабая оборона. Сколько времени нужно, чтобы игру сбалансировать?

    – Как уже сказал, у нас есть проблемы в обороне. И средняя линия действует не так, как мне хотелось бы. Правильно говорят: покажи, какой у тебя центр поля – и я скажу, какая у тебя команда. Если центральные полузащитники станут играть на своем уровне – а они могут играть гораздо лучше – и эффективность игры в атаке станет гораздо выше.

    – Доколе «Спартак» будет козырять спартаковским духом, при этом избавляясь от российских футболистов?

    – А я и не говорю о спартаковском духе. Говорю о качестве, которое нужно улучшить. Что касается российских футболистов, видимо, имеются в виду Митрюшкин и Давыдов. Но один решил сменить обстановку, другой – покинуть команду. Не имею права держать футболистов в команде, которые не хотят за нее играть, – сказал Аленичев.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.03.2016 21:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 марта 2016, 15:57

      От этого духа уже мутит.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +33

      pandora777 11 марта 2016, 01:28

      Только и делает что говорит

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 марта 2016, 23:47

      от алейничева в спартаке совершенно ничего не зависит

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 марта 2016, 23:06

      Хоть 2 года, хоть 3 года Аленичеву дай ничего хорошего не будет . Нужен тренер который скажет как отрежет. А футболисты сопляки, то не хочу это не хочу.

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