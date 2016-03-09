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    Виллаш-Боаш: «Обидно покидать Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш разочарован поражением своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:2).

    «Конечно, обидно сейчас. Как и в первом матче, решилось все на последних минутах. Настоящее чутье Хименеса. Если б не сэйв Лодыгина, мяч бы залетел еще после удара. Обидно, потому что давили 40 минут, создавали определенные моменты. Все противостояние было ровным, непростым для соперников, поэтому обидно вдвойне. Обидно покидать турнир.

    Какая атмосфера в раздевалке? Конечно, плохая. Проиграли матч в последние две минуты, поэтому плохая», - сказал Виллаш-Боаш в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 22:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +281

      serhz 10 марта 2016, 13:28

      В Зенит нужно купить ещё пару-тройку ВЕЛИКИХ футболистов типа Кокорина-Дзюбы -Юсупова и тогда только команда себя проявит -правда где-нибудь в первом дивизионе или даже в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +93

      pravda 10 марта 2016, 11:34

      Смотрел на Кокорина и удивлялся, такое ощущение было, что он мяч первый раз увидел. Ну а Дзюба сыграл на своем уровне...никаком! Его удел, подставлять ногу под идеальный пас, прям на против ворот...

      1
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > pravda 11 марта 2016, 14:09

      точно))) нет паса нет гола.
      индивидуальных действий ноль))

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 08:14

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      Вот она услуга безбородовых-николаевых-карасе
      вых)))
      Дуют под два недоклуба, а в Европе полная жопа)))

      -4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 08:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Красно-белые, красно-белые навсегда!!!!
      Всех крано-белых с праздником!!!

      -4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 10 марта 2016, 03:30

      Этот матч не смотрел, и если честно, не ожидал такой результат. Думал все кончится ничьей. В прошлом матче Бенфика получше Зенита играла.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 10 марта 2016, 02:52

      потому что российский футбол это не игра,а политика!!!наши клубы будут играть только при низких зарплатах,без легионеров и с местными тренерами!!!вот тогда может появиться результат!а пока забудьте и набивайте карманы баблом неотработанным как вы умеете,не показывая при этом достойной игры!

      2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 10 марта 2016, 02:18

      Данни, Халка и Нету гнать на хуй.

      1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > FCBarcelona1713 10 марта 2016, 02:18

      И Кокорина.

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 10 марта 2016, 01:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ХВАЛИЛИ ЭТОГО ПНЯ( ДЗЮБИНЬЮ) А ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ?)))) ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО ВЫ ЧЕРТИ

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > SPARTAK-ARMANi 10 марта 2016, 06:01

      Признайся, что ты блондинка.
      Поищи слева рядом с клавиатурой клавишу карс/локк, а то на спартаковца похож.

      1
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      Рейтинг: +6877

      sochi-2013 > SPARTAK-ARMANi 10 марта 2016, 07:54

      ты смотрел игру?

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi > sochi-2013 10 марта 2016, 13:30

      СМОТРЕЛ. И ЧТО? КАКОВ ИТОГ ? ЧТО БОМЖИ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ СУДЕЙ В РОССИИ ЧЕГО ТО ДОБИВАЮТСЯ

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi > ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 13:32

      СЛЫШИШЬ БОМЖАРА ЗА СЛОВАМИ СЛЕДИ И ПРАВДУ СКАЖИ. ВАМ ДО СПАРТАКА ПИПЕЦ КАК ДАЛЕКО. ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ МОЖЕТЕ. КАК И МЕЧТАЛИ О 6 ПОБЕДАХ В ГРУППЕ НО ОБОСРАЛИСЬ))))

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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 10 марта 2016, 01:17

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      ТУПОРЫЛЫЕ ОСЛЫ ПРИЗНАЙТЕСЬ ЧТО ВЫ ЧЕРТИ И ПРОСТО В РОССИИ КАБИНЕТНЫЕ ЧЕМПИОНЫ. НУ И ГДЕ ДЗЮБИНЬЕ? ПОЧЕМУ ЭТОТ ОЛЕНЬ КОММЕНТЫ НЕ РАЗДАЕТ УЖЕ ДАВНО?
      ЗАБЫЛ КАК ЗАБИВАТЬ? ЭТО БРЕВНО КАК НЕ МОГ НИЧЕГО ТАК И НЕ МОЖЕТ. ОДИН СМОЛЬНИКОВ У ВАС ИГРОК. ОСТАЛЬНЫЕ ЧЕРТИ.

      -4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 00:51

      На самом деле обидно что жребий был халявный,а в итоге сыграли очень плохо(((( Особенно первый матч,вообще шляпа(((

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