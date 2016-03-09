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    Малафеев: «Настроение тревожное»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что нервничает перед ответной встречей 1\8 финала ЛЧ против «Бенфики».

    «Если честно, настроение перед ответной встречей с «Бенфикой» тревожное. Это, правда, скорее эмоциональное восприятие ситуации после ничьей в Краснодаре. Там и игра не очень-то далась, и результат 0:0 – непонятный. Но главное, в этом матче не было какого-то задора, всплеска радости, которые можно видеть у команды по ходу сезона, когда она и играет хорошо, и победы идут.

    Впрочем, не исключаю, что ребята уже невольно концентрировались именно на встрече с «Бенфикой», и в этот вечер им было не до чемпионата», - сказал Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2016 08:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2016, 17:44

      Хотелось бы победы, но не верится что-то

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 марта 2016, 11:12

      тревожится не стоит. Зениту удачи, возможность пройти дальше вполне реальна.

      5
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 9 марта 2016, 10:58

      Тревожиться надо было еще на сборах,ведь эти результаты отражают степень готовности команды и теперь игроки должны у себя дома показать на что же они сегодня способны!

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 марта 2016, 08:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не бойся Славик)))
      Бенфика не больно, с вазелинчиком, аккуратно)))

      -9
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      Рейтинг: +67

      Lenine > REDWHITE_ 9 марта 2016, 09:54

      Вазелин для педерастов! Настоящие мужики терпят!

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