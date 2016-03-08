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    Черышев пропустит около месяца

    Стали известны сроки восстановления российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

    Хавбек прошел медицинское обследование, по результатам которого у него диагностировано повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Эту травму футболист получил в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:3). Возвращение Черышева в строй ожидается через месяц.

    Напомним, что «Валенсия» арендовала 25-летнего Черышева у «Реала» в январе. Футболист провел за «летучих мышей» 7 матчей и забил 3 гола.

    Источник: Cadena Cope

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    08.03.2016 14:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 12 марта 2016, 13:58

      Здоровья!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 8 марта 2016, 17:36

      Плохо, только заиграл, к ЧЕ нужно чтобы выздоровел, набрал форму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 8 марта 2016, 16:15

      Жаль, очень жаль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Jpen4er 8 марта 2016, 16:02

      жаль конечно, похоже как с Измайловым будет, сборная серьёзно теряет

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 8 марта 2016, 15:57

      С такими частыми травмами он никогда не сможет полностью раскрыться :(

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 8 марта 2016, 15:51

      Он как хрустальный мальчик. Уже какой раз сломан

      -1
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      Рейтинг: +22

      DIMON425 8 марта 2016, 15:12

      выздоравливай

      1
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