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    Берарди может перейти в «Милан»

    Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может стать игроком «Милана». Сообщается, что красно-черные планируют приобрести игрока во время летнего трансферного окна.

    Кроме того, сделка должна состояться в том случае, если главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо возглавит «Милан». Напомним, итальянский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера миланского клуба.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 17,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Берарди провел за «Сассуоло» в Серии А 21 матч и забил шесть голов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    08.03.2016 11:40
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