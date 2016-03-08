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    Капелло отказался от предложения возглавить «Милан»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался возглавить «Милан». Об этом сообщила журналистка Паола Феррари на свой странице в Twitter. Напомним, итальянский специалист уже несколько раз возглавлял красно-черных.

    Сообщается, что президент клуба Сильвио Берлускони звонил Капелло по телефону с предложением возглавить команду, однако тренер ответил отказом.

    «У Берлускони был долгий телефонный разговор с Капелло. Он просил взять «Милан» под свое руководство. Однако Капелло любезно отказался», – говорится в сообщении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 10:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 марта 2016, 14:47

      Надеется, что русские одумаются и возьмут его обратно. Вот и отклоняет другие предложения.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2016, 14:42

      Если не получится-мафия не простит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 8 марта 2016, 12:04

      Умный синьор,сумел сделать правильные выводы - то,что ему сошло с рук в России,в Милане он получил бы по полной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 8 марта 2016, 11:26

      правильно сделал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 марта 2016, 11:22

      В Милане бы его ожидало фиаско похлеще чем в России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 марта 2016, 11:02

      он в России уже столько заработал, что ему до конца жизни точно хватит. а то и внукам еще...

      5
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