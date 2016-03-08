Капелло отказался от предложения возглавить «Милан»

Надеется, что русские одумаются и возьмут его обратно. Вот и отклоняет другие предложения.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался возглавить «Милан». Об этом сообщила журналистка Паола Феррари на свой странице в Twitter. Напомним, итальянский специалист уже несколько раз возглавлял красно-черных.
Сообщается, что президент клуба Сильвио Берлускони звонил Капелло по телефону с предложением возглавить команду, однако тренер ответил отказом.
«У Берлускони был долгий телефонный разговор с Капелло. Он просил взять «Милан» под свое руководство. Однако Капелло любезно отказался», – говорится в сообщении.
Avrebbe chiesto a Capello di riprendere in mano il Milan. Ma Capello avrebbe detto.. gentilmente di no .— paola ferrari (@paolaferrari_og) 7 марта 2016 г.