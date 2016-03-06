«Ливерпуль» впервые в сезоне одержал три победы подряд в АПЛ

«Ливерпуль» добился третьей победы подряд в АПЛ, победив «Кристал Пэлас» (2:1) во встрече 29-го тура. Эта трехматчевая выигрышная серия стала для красных дебютной в текущем сезоне. До сегодняшнего поединка мерсисайдцы нанесли разгромное поражение «Манчестер Сити» (3:0), а также уничтожили «Астон Виллу» (6:0).

В следующем туре подопечным Юргена Клоппа будет противостоять «Саутгемптон». На данный момент «Ливерпуль» имеет в своем активе 44 очка и занимает седьмую позицию в турнирной таблице.