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    Червиченко: «Спартак» выглядит слабее ЦСКА практически во всех компонентах»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура российской Премьер-лиги между красно-белыми и столичным ЦСКА.

    «Надеюсь, что «Спартак» не проиграет и проявит характер. Если говорить объективно, то «Спартак» выглядит слабее ЦСКА практически во всех компонентах. Но что касается характера и желания победить, то красно-белые в этом не отстают.

    В предстоящем матче у «Спартака» хорошие шансы наконец-таки отличиться с игры за последние два с половиной года. Новая связка МельгарехоПромес хороша, она поможет команде проявить себя. Кто-то из них забьет ЦСКА. Будет забито минимум три мяча. Поставлю на ничью – (2:2)», - сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 13:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 марта 2016, 14:29

      Засветился, какая ничья, ЦСКА победит, 3:1

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 6 марта 2016, 13:23

      ЦСКА вперед!!!Какая ничья?Громить Свиней!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > CSKA №1 6 марта 2016, 14:04

      Сам ты свинья

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 6 марта 2016, 13:21

      Андрей Червиченко развалил Спартак хоть бы молчал

      7
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