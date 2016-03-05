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    Гунько: «От московского дерби ожидаю хорошей игры и победы «Спартака»

    Старший тренер молодежного состава «Спартака» Дмитрий Гунько накануне матча 19-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА рассказал, чего ожидает от данной встречи. Напомним, московское дерби пройдет завтра на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30.

    «Ожидаю хорошей игры и победы «Спартака». Игра покажет, кто в какой форме находится. Сейчас я не стал бы оценивать шансы, потому что действительно очень интересно будет посмотреть, как команды войдут в этот отрезок чемпионата. Как для «Спартака», так и для ЦСКА это будет очень важный матч», – рассказал Гунько.

    Источник: Р-Спорт

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    05.03.2016 17:19
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 6 марта 2016, 12:37

      МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 марта 2016, 18:33

      И мы все этого ждем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 17:57

      Чего так мелко? Жди прямо сразу чемпионства.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 17:26

      Помним-помним, Спартак - Динамо 3:2

      1
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