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    Сафонов: «По игре «Кубани» создалось ощущение, что команда пока только собралась»

    Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матча 19-го тура, в котором встретятся «Рубин» и «Кубань». Встреча пройдет сегодня в Казани и начнется в 17:00.

    «Мне кажется, что успех будет на стороне коллектива из Казани. По игре «Кубани» создалось ощущение того, что команда пока только собралась. Они заявили семь игроков, но по кубковой встрече с «Зенитом» оставили о себе лишь положительные отзывы. Легкой прогулки в данном противостоянии ни у кого не будет, но из-за своих симпатий отдам предпочтение «Рубину», – отметил Сафонов.

    Полный прогноз Алексея Сафонова на 19-й тур РФПЛ читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:19

      Противоречиво выразился, ага, вы не находите?

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