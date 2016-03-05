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    Фанат «Лестера» заработал 29 тысяч, поставив на чемпионство своей команды

    Фанат «Лестера» Джон Прайк заработал 29 тысяч фунтов, поставив на чемпионство «Лестера», что составляет примерно 3 миллиона российских рублей.

    Перед началом сезона фанат поставил на любимую команду, которая на тот момент была кандидатом на выбывание, 20 фунтов с коэффициентом 5000. Опасаясь, что в случае чемпионства фанату придется выплатить 100 тысяч фунтов, букмекеры предложили Прайку отменить его ставку за 29 тысяч фунтов, на что тот ответил согласием.

    Источник: Goal.com

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    05.03.2016 11:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 23:29

      "По вере вашей да воздастся вам» (Матф.9:29).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 марта 2016, 23:06

      фууу позорник и не мужик, станет Лестер чемпионом, сам же будет локти кусать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Puteec 5 марта 2016, 14:39

      очконули....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 5 марта 2016, 12:11

      Красава вот как надо бабло поднимать !!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 5 марта 2016, 11:51

      Лучше синица в руке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 марта 2016, 11:30

      Жадные и трусливые букмекеры

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      bw17 5 марта 2016, 11:28

      Если Лестер выиграет он сам себя потом возненавидит ))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      veltrener > bw17 6 марта 2016, 00:31

      а если откажется и лестер не станет чемпионом - возненавидит себя троекратно!

      0
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