Фанат «Лестера» заработал 29 тысяч, поставив на чемпионство своей команды

Фанат «Лестера» Джон Прайк заработал 29 тысяч фунтов, поставив на чемпионство «Лестера», что составляет примерно 3 миллиона российских рублей.

Перед началом сезона фанат поставил на любимую команду, которая на тот момент была кандидатом на выбывание, 20 фунтов с коэффициентом 5000. Опасаясь, что в случае чемпионства фанату придется выплатить 100 тысяч фунтов, букмекеры предложили Прайку отменить его ставку за 29 тысяч фунтов, на что тот ответил согласием.