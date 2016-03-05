Левандовски: «Наша задача в том, чтобы выиграть Бундеслигу четыре раза подряд»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ранее выступавший за «Боруссию», рассуждал о шансах двух команд в борьбе за титул в преддверии очного матча, который состоится сегодня в 20:30.

«У нас все еще пять очков преимущества над «Боруссией». Наша задача в том, чтобы выиграть Бундеслигу. Ни одной команде до сих пор не удавалось выиграть национальное первенство четыре раза подряд. Мы хотим добиться этого и войти в историю. А для этого нам надо продолжать бороться. До конца сезона долгий путь», — пояснил Левандовски.