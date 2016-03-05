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    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Онлайн-трансляция

    Северолондонское дерби не выявило победителя в первом круге АПЛ, но «Тоттенхэм» и «Арсенал» готовы выяснить, кто из них сильнее. Тем более в этот раз победа определит, кто будет первым конкурентом «Лестера» в борьбе за чемпионство.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало в 15:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 15:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2016, 15:39

      это уже какой то беспредел ставить в сетку матч и потом из за хоккея его не показывать пусть подавятся своим матчТВ желаю им поскорей провалиться и закрыться

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Garrincha58 5 марта 2016, 16:46

      Нехрен было даже в сетку ставить эту АПЛ.
      Безусловено, наш российский хоккей и интереснее, и важнее, чем этот английский "Чемпионат-Бей-беги", примитивное атлетическое соревнование на выносливость без мысли, без тактики.

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