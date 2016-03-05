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    Спаллетти: «Мы обеспокоены больше, чем «Реал»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после матча 28-го тура Серии А против «Фиорентины» (4:1).

    «Обычно «Фиорентина» держит очень высокий темп, но в первом тайме этой игры им пришлось тяжелее, чем всегда, потому что мы владели мячом», – сказал Спаллетти.

    Также наставник римлян ответил на вопрос о предстоящем ответном матче Лиги чемпионов против «Реала». Первая встреча этих соперников завершилась поражением «Ромы» со счетом 0:2.

    «Мы более обеспокоены, чем «Реал». Если бы нам немного повезло в первой игре, то сейчас все было бы проще».

    Источник: Football Italia

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    05.03.2016 01:23
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