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    В течение недели Абрамович и Конте обсудят детали контракта

    В течение ближайших семи дней владелец «Челси» Роман Абрамович встретится с главным тренером сборной Италии Антонио Конте, который должен стать следующим наставником лондонцев.

    Сообщается, что встреча российского бизнесмена с Конте состоится в Монако, и на ней стороны согласуют последние нюансы личного контракта итальянца.

    Ранее сообщалось, что Абрамович уже поставил игроков «Челси» в известность о том, что именно Конте возглавит команду летом.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    05.03.2016 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 03:14

      Надеюсь, Абрамович рано или поздно разорится на энтом Челси, ага.

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