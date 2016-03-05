В течение недели Абрамович и Конте обсудят детали контракта

В течение ближайших семи дней владелец «Челси» Роман Абрамович встретится с главным тренером сборной Италии Антонио Конте, который должен стать следующим наставником лондонцев.

Сообщается, что встреча российского бизнесмена с Конте состоится в Монако, и на ней стороны согласуют последние нюансы личного контракта итальянца.

Ранее сообщалось, что Абрамович уже поставил игроков «Челси» в известность о том, что именно Конте возглавит команду летом.