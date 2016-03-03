Абрамович определился с именем нового наставника «Челси»

Владелец "Челси" Роман Абрамович поставил точку в вопросе выбора главного тренера для своей команды. Так, ближайшим летом команду возглавит итальянец Антонио Конте.

По информации источника, в конце прошлого месяца Абрамович сообщил игрокам, что новым тренером будет именно действующий наставник сборной Италии.

Планируется, что Конте присоединится к "Челси" по окончании Евро-2016.