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    Абрамович определился с именем нового наставника «Челси»

    Владелец "Челси" Роман Абрамович поставил точку в вопросе выбора главного тренера для своей команды. Так, ближайшим летом команду возглавит итальянец Антонио Конте.

    По информации источника, в конце прошлого месяца Абрамович сообщил игрокам, что новым тренером будет именно действующий наставник сборной Италии.

    Планируется, что Конте присоединится к "Челси" по окончании Евро-2016.

    Источник: Corrieredellosport

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    03.03.2016 17:56
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 3 марта 2016, 19:12

      МЮ - Маур
      МС - Гвардиола
      Ливер - Клопп
      Челси - Конте
      Арсенал - как обычно
      Это будет крайне интересно!!! Еще бы Лестер сохранился бы в этом составе и с Раньери, но это уже утопия...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +1055

      3ton > Schicko_008 3 марта 2016, 20:47

      переводчик Моуриньо еще не тренер МЮ и вряд ли будет
      Если Мю пройдет Ливерпуль в ЛЕ и попадет в ЛЧ , Ван Галла оставят 100%
      Если бы хотели , давно бы уволили

      -1
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      ...
      Рейтинг: +118

      Лыков > Schicko_008 3 марта 2016, 21:48

      анчелотти бы ещё в сток и будет трэшш

      1
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > 3ton 4 марта 2016, 11:07

      Моуриньо уже давно не переводчик, а дважды победитель ЛЧ, победитель ЛЕ, чемпион Англии (3 раза), чемпион Испании, чемпион Италии (2), чемпион португалии (2), и куча других куков и прочее...
      Я уверен, что Моуриньо будет в МЮ при любом раскладе, просто тупая практика объявления новых главных тренеров посреди сезона не была воспринята МЮ, вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Лыков 4 марта 2016, 11:08

      Тогда уж хотя бы в Тоттенхем!)

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 18:49

      Было бы интересно посмотреть на Слуцкого в Челси,без шуток

      7
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      Рейтинг: +377

      bringing > Asbjorn 3 марта 2016, 19:29

      В сборной нужен

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > bringing 3 марта 2016, 19:36

      После Евро

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 3 марта 2016, 18:45

      Челси это же так тяжело, Мауринью там запарился.

      1
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