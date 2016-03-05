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    УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Днепр» и поднялось на первое место

    В матче 17-го тура УПЛ киевское «Динамо» оказалось сильнее «Днепра» благодаря голам Андрея Ярмоленко и Олега Гусева – 2:0. Эта победа позволила столичной команде на три очка обойти донецкий «Шахтер», который свою встречу сыграет завтра, и стать лидером турнира.

    Ранее в рамках этого тура «Сталь» со счетом 2:2 сыграла вничью с «Александрией», и счетом 0:0 завершилась встреча, в которой «Черноморец» принимал «Карпаты».

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур

    Динамо – Днепр – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 20; 2:0 – Гусев, 38.

    Сталь – Александрия – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Кравченко, 15; 1:1 – Пономарь, 28; 1:2 – Запорожан, 60 (с пенальти); 2:2 – Дебелко, 74.

    Черноморец – Карпаты – 0:0

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:55
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +253

      stop 5 марта 2016, 22:31

      Да, кого это интересует !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:41

      Тьфу на вас ещё раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 17:10

      Тьфу, на вас!

      -1
      Ответить
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