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    Ван Гаал: «Я всегда говорил, что Лига чемпионов – отстой»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о своем отношении к возможному созданию европейской Суперлиги для топ-клубов, а также к современному формату Лиги чемпионов.

    «Все, кто следит за моей карьерой, знают, что я всегда был против Суперлиги и других подобных проектов.

    Суть спорта состоит в том, чтобы быть лучшим. Когда появилась Лига чемпионов в ее нынешнем виде, я сказал, что это отстой, потому что в ней играют вторые, третьи и четвертые команды своих чемпионатов. По-моему, соревноваться в этом турнире должны чемпионы. Я говорил это 20 лет назад и говорю сейчас.

    Это коммерческое мышление. Если смотреть с коммерческой точки зрения, тогда, конечно, все верно, но в спорте нужно побеждать, а не становиться вторым или третьим», – сказал ван Гаал.

    Источник: Daily Mail

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    04.03.2016 20:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 марта 2016, 06:28

      Все правильно все в китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 5 марта 2016, 04:25

      Весь спорт перевели в бабло.Все Верно ЛВГ сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Roman Khabarov 4 марта 2016, 22:41

      а ничего что ЛЧ выигрывают не только чемпионы своих стран?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Roman Khabarov 4 марта 2016, 22:50

      Тогда какой смысл в ЛЕ? Либо лига чемпионов, либо просто один евротурнир сделать.

      1
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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 > Roman Khabarov 5 марта 2016, 00:59

      А ЛВГ,что сказал, как ЛЧ могут выигрывать команды, которые заняли второе или третье место в стране....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2016, 21:14

      Старость

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      FCSM-Forever 4 марта 2016, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ван Гал ты
      тоже ОТСТОЙ!

      -5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 20:58

      "... Я сказал, что это отстой..." - это дословный перевод или художественная интерпретация?

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Aztec58 5 марта 2016, 09:17

      Это бомбардир.ру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 4 марта 2016, 20:50

      Все по делу! Тогда и в ЛЕ будет заруба интересная.

      1
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