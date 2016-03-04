Ван Гаал: «Я всегда говорил, что Лига чемпионов – отстой»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о своем отношении к возможному созданию европейской Суперлиги для топ-клубов, а также к современному формату Лиги чемпионов.

«Все, кто следит за моей карьерой, знают, что я всегда был против Суперлиги и других подобных проектов.

Суть спорта состоит в том, чтобы быть лучшим. Когда появилась Лига чемпионов в ее нынешнем виде, я сказал, что это отстой, потому что в ней играют вторые, третьи и четвертые команды своих чемпионатов. По-моему, соревноваться в этом турнире должны чемпионы. Я говорил это 20 лет назад и говорю сейчас.

Это коммерческое мышление. Если смотреть с коммерческой точки зрения, тогда, конечно, все верно, но в спорте нужно побеждать, а не становиться вторым или третьим», – сказал ван Гаал.