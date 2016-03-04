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    Венгер: «Вера, преданность и единение станут решающими в дерби»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча 29-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

    «Без сомнения, это будет большая игра. Она очень важна для обеих команд, а у нас, кроме того, хорошая статистика в матчах с «Тоттенхэмом».

    В этой игре решающими факторами станут вера, преданность и единение – эти качества дают команде дополнительные силы, и именно их мы собираемся продемонстрировать.

    Нужно сосредоточиться на процессе, хорошо защищаться вместе, хорошо атаковать вместе, играть в наш комбинационный футбол и быть готовыми бороться все 90 минут. Это может стать ключом к победе», – сказал Венгер.

    Матч «Тоттенхэм» – «Арсенал» состоится в субботу, 5 марта. Начало – в 15:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    04.03.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 4 марта 2016, 20:28

      Ну если пушкари не порвут тоттенхэм, то это будет финиш( Верим в Арсенал и ждем победу!! И очень увереную!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 20:21

      Ничья.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 20:20

      Слышали: Один за всех и ......

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