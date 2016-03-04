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  • Инфантино: «Не секрет, что я считаю нужным увеличить число участников чемпионата мира до 40»

Инфантино: «Не секрет, что я считаю нужным увеличить число участников чемпионата мира до 40»

4 марта 2016, 16:41
3

Новый президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, какие реформы ждут турниры, проводящиеся под эгидой организации.

– Не секрет, что я считаю нужным увеличить число участников чемпионата мира до 40 команд. Сорок сборных — это всего 19% от общего числа членов ФИФА, не так уж много по сравнению с континентальными чемпионатами, где участвуют от 30 до 100% сборных. Мы даем возможность еще восьми сборным попасть в финальный турнир, а еще гораздо большему количеству стран – мечту о попадании на Чемпионат. Поэтому и отношение к отборочному турниру будет более солидным. Конечно, тут есть вопросы, которые надо анализировать и обсуждать: например, как это скажется на календаре? Я думаю, что не скажется. Но нам нужно очень тщательно и подробно все изучить, и только потом – двигаться вперед.

– А как насчет других турниров ФИФА?

– Конечно, чрезвычайно важны турниры, проводимые среди юношей и девушек. И очень важно определиться с возрастными категориями: использовать ли существующие, или нужно начинать с более раннего возраста. Кроме того, нужно задуматься, не стоит ли расширить число участников финальных турниров. И во всяком случае обеспечить проведение международных турниров на местах при поддержке ФИФА. Не каждая страна может участвовать в Чемпионате мира. Некоторые страны никогда не пробьются туда и даже мечтать об этом не могут – ни о юношеском, ни о взрослом турнире. Но им тоже нужно выступать. И ФИФА должна помочь им, потому что организация соревнований — это основа всей нашей деятельности.

– Чего Вы ждете от турниров, которые пройдут в первый год вашего президентского срока?

– В первую очередь это, конечно, квалификация Чемпионата мира ФИФА 2018: это настоящий праздник футбола по всему миру, множество команд мечтают о путевках в финальную часть. Кроме того, нас ждут Чемпионаты мира среди девушек до 17 лет в Иордании и среди девушек до 20 лет в Папуа – Новой Гвинее… Очень важно, чтобы в этих странах познакомились с женским футболом, открыть для них новые горизонты. Я обязательно там побываю. Это большое счастье – стать частью такого турнира, продемонстрировать всем нашу благодарность Иордании и Папуа – Новой Гвинее, нашу веру в них, в то, какой эффект произведут эти соревнования для этих стран и регионов.

Источник: ФИФА
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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serg30
1457099656
В принципе, если сделают восемь групп по пять команд, где в "плов" будут выходить по две сборные, то получится весьма любопытно. А если планируется увеличение числа групп, то это будет откровенный маразм.
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ФК Зенит всея Руси
1457100096
а слабо, сразу до 400?
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ManUtd-Volgograd
1457107414
Это че брат Платини? Нахрена выбрали этого неадеквата!
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