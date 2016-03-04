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    Дмитрий Черышев: «Денис осваивается потихоньку»

    Отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал выступления сына за "летучих мышей".

    – В игре с "Малагой" Денис забил второй мяч за "Валенсию". Он окончательно освоился в новой команде?

    – Осваивается потихоньку. А чего ждать? Времени-то нет. Нужно как можно быстрее играть и доказывать.

    – После победы над "Малагой" – пятой в шести последних матчах "Валенсии" – Marca вышла с заголовком "Черышев – лучший друг Невилла".

    – Не знаю, лучший друг или нет, но забивать голы – это его работа. На последние результаты "Валенсии" повлияло несколько факторов. Приход Дениса в клуб, конечно, тоже, но дело не только в этом. Думаю, уже просто пришло время, когда должны были появиться результаты.

    – Что думаете о словах вратаря "Малаги" Камени, который свой автогол объяснил тем, что Денис наступил ему на ногу? Было ли нарушение?

    – Думаю, нет. Они оба смотрели на мяч, боролись за него. В такие моменты всякое случается. Возможно, Денис и задел его случайно, но и вратарь принял очень странное решение. Почему он не отбросил мяч в другую сторону от ворот? В общем, игровой момент.

    – Денис делился впечатлениями от работы с Невиллом?

    – Нет. Стараюсь на тренерскую тему с ним не разговаривать. У него своя работа, у меня – своя. Единственное, иногда спрашиваю у него про какие-то интересные упражнения на тренировках. Он мне всегда рассказывает.

    – Ближайшая игра у Дениса – против "Атлетико". Атакующим футболистам против них играть сложно.

    – В прошлом году Денис как раз хорошо себя проявил против них. "Вильярреал" победил в гостях, а Денис провел яркий матч. Как будет в этот раз – посмотрим.

    В шести матчах за "Валенсию" Черышев забил два гола.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2016 09:57
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