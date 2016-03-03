Агент Доннаруммы требует для своего клиента зарплату в размере одного миллиона

"Милан" хочет продлить контракт с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой.

Впрочем, сложность состоит в том, что агент голкипера Мино Райола требует увеличить зарплату своего клиента до 1 миллиона евро в год. По нынешнему контракту футболист получает 250 тысяч евро в год.

17-летний Доннарумма выступает за "Милан" с 2015 года, провел за клуб 19 матчей и пропустил 14 голов. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 5 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.