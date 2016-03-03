Бабаев повесил «ценник» на Мусу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал сумму отступных за нападающего Ахмеда Мусу. По словам руководителя армейцев, любой желающий может купить нигерийца за 24 миллиона евро.

"Не совсем правильно удерживать игрока, когда на него есть предложения из английской Премьер-лиги за адекватные деньги. Думаю, что летом они тоже будут. Сейчас к этому есть все предпосылки. Несколько английских клубов активно интересуются Мусой. И не только английских. Футболист верой и правдой служил ЦСКА. И не отпустить его в лучшую лигу мира с нашей стороны было бы не корректно.

Мы общались и с Ахмедом, и с его агентом. Оба оценили ситуацию абсолютно адекватно. Не было ни недовольства, ни ультиматумов. Агент прекрасно осведомлен, какие клубы интересуются Мусой. Уверен, что летом у Ахмеда даже будет возможность выбора. Мы препонов в переходе чинить не будем. Считаю, что мы поступили разумно. Ослаблять команду, когда на кону стоит чемпионство, – не совсем правильно.

24 миллиона евро и не меньше. У нас понимание суммы есть. Но я бы сейчас не хотел ее озвучивать. Скажу только, что клубы, с которыми мы ведем переговоры, эту цифру знают. Прописаны ли в контракте Мусы фиксированные отступные? Нет", — заявил гендиректор ЦСКА.