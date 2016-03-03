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Бабаев повесил «ценник» на Мусу

3 марта 2016, 17:12
7

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал сумму отступных за нападающего Ахмеда Мусу. По словам руководителя армейцев, любой желающий может купить нигерийца за 24 миллиона евро.

"Не совсем правильно удерживать игрока, когда на него есть предложения из английской Премьер-лиги за адекватные деньги. Думаю, что летом они тоже будут. Сейчас к этому есть все предпосылки. Несколько английских клубов активно интересуются Мусой. И не только английских. Футболист верой и правдой служил ЦСКА. И не отпустить его в лучшую лигу мира с нашей стороны было бы не корректно.

Мы общались и с Ахмедом, и с его агентом. Оба оценили ситуацию абсолютно адекватно. Не было ни недовольства, ни ультиматумов. Агент прекрасно осведомлен, какие клубы интересуются Мусой. Уверен, что летом у Ахмеда даже будет возможность выбора. Мы препонов в переходе чинить не будем. Считаю, что мы поступили разумно. Ослаблять команду, когда на кону стоит чемпионство, – не совсем правильно.

24 миллиона евро и не меньше. У нас понимание суммы есть. Но я бы сейчас не хотел ее озвучивать. Скажу только, что клубы, с которыми мы ведем переговоры, эту цифру знают. Прописаны ли в контракте Мусы фиксированные отступные? Нет", — заявил гендиректор ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Бабаев Роман
Комментарии (7)
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Измайловский Кочегар
1457014566
Ничего так себе ценник. Деньги очень нужны?
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Asbjorn
1457014959
Зимой не отпустили,а сейчас если спад или травма,никому он не нужен будет,да и не стоит он 24 млн,летом уж точно за такую цену только дураки купят
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Alek7183
1457021203
Ну нормально, а что лучше как Локо отдать ведущего напа посреди сезона.
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Garrincha58
1457021574
от силы 15 хотя Ниасса же купили за 18
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nemolod
1457024600
Хорошо что хоть Мусу до лета оставить догадались!
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