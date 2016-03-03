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    Бабаев повесил «ценник» на Мусу

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал сумму отступных за нападающего Ахмеда Мусу. По словам руководителя армейцев, любой желающий может купить нигерийца за 24 миллиона евро.

    "Не совсем правильно удерживать игрока, когда на него есть предложения из английской Премьер-лиги за адекватные деньги. Думаю, что летом они тоже будут. Сейчас к этому есть все предпосылки. Несколько английских клубов активно интересуются Мусой. И не только английских. Футболист верой и правдой служил ЦСКА. И не отпустить его в лучшую лигу мира с нашей стороны было бы не корректно.

    Мы общались и с Ахмедом, и с его агентом. Оба оценили ситуацию абсолютно адекватно. Не было ни недовольства, ни ультиматумов. Агент прекрасно осведомлен, какие клубы интересуются Мусой. Уверен, что летом у Ахмеда даже будет возможность выбора. Мы препонов в переходе чинить не будем. Считаю, что мы поступили разумно. Ослаблять команду, когда на кону стоит чемпионство, – не совсем правильно.

    24 миллиона евро и не меньше. У нас понимание суммы есть. Но я бы сейчас не хотел ее озвучивать. Скажу только, что клубы, с которыми мы ведем переговоры, эту цифру знают. Прописаны ли в контракте Мусы фиксированные отступные? Нет", — заявил гендиректор ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.03.2016 17:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 3 марта 2016, 20:03

      Хорошо что хоть Мусу до лета оставить догадались!

      4
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      Рейтинг: +459

      sour12 > nemolod 4 марта 2016, 04:16

      скорей муса и сам не захотел уходить, а доиграть чемпионат...по любому он ещё прибавит и будут предложения из более сильных клубов...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:12

      от силы 15 хотя Ниасса же купили за 18

      -3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 марта 2016, 19:06

      Ну нормально, а что лучше как Локо отдать ведущего напа посреди сезона.

      10
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 17:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зимой не отпустили,а сейчас если спад или травма,никому он не нужен будет,да и не стоит он 24 млн,летом уж точно за такую цену только дураки купят

      -8
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 3 марта 2016, 17:16

      Ничего так себе ценник. Деньги очень нужны?

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > Измайловский Кочегар 4 марта 2016, 19:29

      Деньги очень нужны были Локо. Думаю, теперь с ЛЕ паровозники могут прощаться.

      0
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