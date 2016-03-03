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    РФС в 2016 году планирует погасить все долги

    Российский футбольный союз пообещал решить все вопросы с задолженностями в 2016 году. Об этом сообщил руководитель контрольно-ревизионной комиссии организации Иван Перонко.

    "Финансовая ситуация в РФС по итогам 2015 года кардинально поменялась в лучшую сторону. РФС закончил 2015 год с прибылью, уменьшена кредиторская задолженность, сокращены убытки прошлых лет, достаточно серьезные активы были привлечены и от коммерческой деятельности, и от спонсоров, и от новых спонсоров. Ситуация, по мнению членов комиссии, улучшается. РФС впервые за последние пять лет завершил финансовый год с прибылью, причем достаточно серьезной.

    Этот профицит был направлен на погашение задолженностей прошлых лет: кредиторская задолженность была уменьшена, сейчас нет просроченных задолженностей по заработной плате, по налогам. Есть некоторый объем убытков за прошлые года, но в соответствии с российским законодательством и в рамках налогового законодательства убытки списываются. Это вполне нормально.

    Самое главное, у РФС есть финансовые активы, за счет которых можно списывать убытки прошлых лет и делать бухгалтерский отчет, баланс достаточно комфортным. Конечно, еще есть и кредиторская задолженность, но она не просроченная, реальная, и РФС работает над их регулированием. Уверен, что в 2016 году все вопросы с задолженностями будут сняты", — сказал он.

    Источник: ТАСС

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    03.03.2016 15:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2016, 19:18

      интересно а откуда бабки? опять Алишера немного потрясли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 3 марта 2016, 18:57

      Вот это экономия от увольнения Капелло )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 марта 2016, 17:12

      Государственный рэкет населения на Олимпиаду плавно перетекает на ЧМ 2018.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 марта 2016, 17:01

      Гинер с Макаренко в теме?

      0
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