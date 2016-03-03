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Муса: «Чувствую, что снова забью «Спартаку»

3 марта 2016, 11:14
6

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о начале второй половины РФПЛ.

- Поздравляю с первой победой и первым голом в 2016 году. Наверняка вы очень довольны тем, как все сложилось.

- Йе. Я очень-очень рад, что мы провели такой хороший матч. А по поводу себя - я доволен, что забил в самой первой игре сезона.

- Могли и второй положить в концовке встречи, когда убежали один на один и пробили мимо вратаря. Но защитник “Уфы” Никитин предотвратил взятие ворот.

- Честно говоря, я уже был уверен, что будет гол! Но защитник оказался слишком быстрым, я даже не ожидал. Он выбил мяч, не позволил ему оказаться в сетке!

- В том эпизоде вам Роман Широков блестяще ассистировал. Вам нравится с ним играть в одной команде?

- Отличный игрок! Думаю, будет еще много матчей, где он поможет нам добиться побед!

- Широков вам запомнился, когда играл против ЦСКА за “Зенит”, “Краснодар”, “Спартак”?

- Йе! Именно он всегда доставлял нам самые большие проблемы. Я его хорошо помнил. Он очень опасный. Здорово, что теперь он за ЦСКА!

- Игра вашей команды сильно изменилась с появлением Широкова?

- Считаю, она поменялась. Но немножечко. За нас много хороших полузащитников играет. Поэтому - маленькие изменения.

- Широков - капитан сборной России, еще недавно лучший игрок нашей страны. Лично вам понятно, зачем “Спартак” отдал такого футболиста?

- Не знаю, мне все равно. Мы в ЦСКА очень сильно рады, что они так сделали.

- Вы наверняка помните свой гениальный прогноз перед прошлым дерби: “Выиграем у “Спартака”, Муса забьет” (Муса кивает). А сейчас предчувствие есть?

- Йе! Потому что я забиваю почти всегда, когда играю против “Спартака”. Чувствую, что забью “Спартаку” снова. Вот так!

- Ой-ой-ой, какие плохие новости для болельщиков “Спартака”!

- Ха-ха-ха!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (6)
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APchelov
1456993530
Ну если ещё и в Спартаке чувствуют, что пропустят от Мусы, тогда всё срастётся )
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nitto
1457005942
Муса мне пацана со дворов напоминает, беззаботное дитя.
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fakel-vrn
1457011813
муса сказал - муса сделал!
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fakel-vrn
1457011975
если ребров перекладину не поцелует... точно забьет))
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андрей андреев
1457012291
Видимо им уже сказали что тащить их будут на 1 место не смотря ни на что
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