Карпин: «Роналду партнеров не унизил: он своим примером показал, каким надо быть»

Наставник армавирского "Торпердо" Валерий Карпин прокомментировал инцидент с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

"Я не вижу ничего плохо в этом. Он своих партнeров не унизил, он призвал их быть лучше. Если он своим примером показывает, каким надо быть – приходит первым, уходит последним, почему он не имеет права так высказываться?



У какой сборной наибольшие шансы на Евро? У всех. Будут бороться всe те же сборные – Испания, Германия. Может, кто-то выстрелит, как Греция в 2004-м", - цитирует Карпина news.am.