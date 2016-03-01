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  • Карпин: «Роналду партнеров не унизил: он своим примером показал, каким надо быть»

Карпин: «Роналду партнеров не унизил: он своим примером показал, каким надо быть»

1 марта 2016, 17:15
3

Наставник армавирского "Торпердо" Валерий Карпин прокомментировал инцидент с нападающим "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, что после поражения от "Атлетико" в матче 26-го тура Примеры Криштиану Роналду заявил, что если бы его партнеры по команде играли на его уровне, "Реал" бы добился чемпионства.

"Я не вижу ничего плохо в этом. Он своих партнeров не унизил, он призвал их быть лучше. Если он своим примером показывает, каким надо быть – приходит первым, уходит последним, почему он не имеет права так высказываться?

У какой сборной наибольшие шансы на Евро? У всех. Будут бороться всe те же сборные – Испания, Германия. Может, кто-то выстрелит, как Греция в 2004-м", - цитирует Карпина news.am.

Источник: Бомбардир.ру
Испания Реал Армавир Роналду Криштиану Карпин Валерий
Комментарии (3)
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Aztec58
1456842866
Тоже самое говорю, ага. Если чувствуешь моральное право предъявить претензию - предъявляй, блин!
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Kano
1456848289
Согласен с Карпином. Если ты лидер, то конечно имеешь право говорит и требовать.
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shurik45
1456849377
Не согласен ! Команда должна быть единой ! Высказываться так о партнерах не уместно , и не должна строиться вокруг одного игрока, ибо это путь к ее расколу ! Кристине нужно уйти из клуба !Слишком много пафоса ....
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