Агент: «Девич может перебраться в Китай»

Томас Дорава, представляющий нападающего "Рубина" Марко Девича, сообщил, что украинец может покинуть команду по окончании сезона.

"На данный момент он счастлив в "Рубине" и не собирается никуда уходить в зимнее трансферное окно. Киевское "Динамо"“? Не думаю, что Марко перейдет туда, учитывая то, что он был игроком харьковского "Металлиста". Однако если у него будет хорошее предложение летом, то он может перейти в другой клуб примерно за 500 тысяч евро.



Если он не уйдет летом, то зимой у него закончится контракт с клубом и он станет свободным агентом. К нам уже поступали предложения из Китая. Может быть, Марко уедет туда и закончит там карьеру. Однако сейчас он счастлив в "Рубине", и, думаю, если клуб сделает ему хорошее предложение, то он останется в нем еще на какое-то время", - сказал Дорава.