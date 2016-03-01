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    Агент: «Девич может перебраться в Китай»

    Томас Дорава, представляющий нападающего "Рубина" Марко Девича, сообщил, что украинец может покинуть команду по окончании сезона.

    "На данный момент он счастлив в "Рубине" и не собирается никуда уходить в зимнее трансферное окно. Киевское "Динамо"“? Не думаю, что Марко перейдет туда, учитывая то, что он был игроком харьковского "Металлиста". Однако если у него будет хорошее предложение летом, то он может перейти в другой клуб примерно за 500 тысяч евро.

    Если он не уйдет летом, то зимой у него закончится контракт с клубом и он станет свободным агентом. К нам уже поступали предложения из Китая. Может быть, Марко уедет туда и закончит там карьеру. Однако сейчас он счастлив в "Рубине", и, думаю, если клуб сделает ему хорошее предложение, то он останется в нем еще на какое-то время", - сказал Дорава.

    Источник: ТАСС

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    01.03.2016 15:12
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 15:19

      Ахахахах! Короче, любое решение за подходящую сумму, ага.

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