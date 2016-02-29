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    Девич может стать игроком киевского «Динамо» в ближайшее время

    Нападающий "Рубина" Марко Девич может продолжить свою карьеру в киевском "Динамо".

    По информации украинского ресурса Sportanalytic.com, главный тренер киевлян Сергей Ребров не очень доволен теми форвардами, которые есть в его распоряжении: Теодорчик плохо проявил себя в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", Мораес травмирован, а Кравец отдан в аренду в "Штутгарт".

    Сообщается, что в связи с этим "Динамо" ведет активные переговоры с "Рубином" насчет трансфера Девича, который может быть оформлен до закрытия украинского трансферного окна 1 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 22:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 марта 2016, 09:48

      ...очень хочется,чтобы в РУБИНе играл!!!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 22:49

      Девич только -только разыгрался в Рубине, даже Анжи забил, ага, не-е, самим нужен.

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