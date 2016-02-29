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    Роналду извинился перед партнерами за свои высказывания

    Нападающий "Реала" Криштиану Роналду извинился перед своими одноклубниками за высказывания, которые он позволил себе после матча 26-го тура Примеры против "Атлетико" (0:1). Напомним, португалец заявил, что если бы все играли на его уровне, то "Реал" был бы первым.

    Сообщается, что перед сегодняшней тренировкой мадридцев Роналду извинился перед партнерами по команде и попытался внести ясность в свои высказывания. По информации источника, форвард сказал, что он "плохо выразился" и "не хотел обидеть кого-то из одноклубников".

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 22:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 1 марта 2016, 09:08

      А что ему еще остается делать,играть разучился,только говорить осталось....Его учесть это Терек или Анжи!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      TS74 1 марта 2016, 06:28

      вообще не нравятся мне не Роналдо не Месси
      самый лучший для меня Рони

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      TS74 > TS74 13 марта 2016, 02:41

      минус поставил тот кто не знает кто такой Рони
      эй школьник Рони это самый великий игрок Роналдиньо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      ЛОКО64рус 1 марта 2016, 00:19

      Истеричка...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      joooc 1 марта 2016, 00:12

      Пошли вы все

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 марта 2016, 00:12

      видно Зидан вспомнил Матерацци
      Для Роналду полезно будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 февраля 2016, 23:55

      Погань тупоголовая.

      1
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      Рейтинг: -2

      Aslan Akkalaev 29 февраля 2016, 23:52

      Гнилой человек

      1
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      Рейтинг: +10

      TS74 > Aslan Akkalaev 1 марта 2016, 06:26

      Редиска))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 февраля 2016, 23:42

      Видимо Зидан тактично намекнул что надо извиниться))

      0
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 29 февраля 2016, 22:52

      Да уровень уже не тот ))

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 29 февраля 2016, 22:50

      Хамовская истеричка реаловская. Я и Месси то особо не праздную, но по сравнению с Роналду он футболист, профессионал и мужик.

      10
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      Рейтинг: +3

      joooc > Антибиотик 1 марта 2016, 00:12

      Да пошёл ты

      -3
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