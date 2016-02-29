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    «Интер» предлагает Симеоне пятилетний контракт на 100 миллионов

    Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в скором времени может возглавить "Интер". Сообщается, что руководство миланского клуба готово предложить аргентинскому специалисту пятилетний контракт с годовым окладом в 20 миллионов евро.

    Напомним, Симеоне выступал за черно-синих в качестве игрока в период с 1997 по 1999 год и завоевал с ними Кубок УЕФА. В нынешнем сезоне "Атлетико" под руководством аргентинца набрал в Примере 58 очков и занимает в турнирной таблице второе место.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 29 февраля 2016, 13:32

      Мужской половой орган мерде, а не Симеоне.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 февраля 2016, 13:30

      утка в Италии нет денег пусть не морочат нам голову

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:27

      *повелся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 29 февраля 2016, 13:26

      на бабос повеля ээх, диего

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 февраля 2016, 12:12

      Ни хрена себе бабло какое !!!

      1
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