«Интер» предлагает Симеоне пятилетний контракт на 100 миллионов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в скором времени может возглавить "Интер". Сообщается, что руководство миланского клуба готово предложить аргентинскому специалисту пятилетний контракт с годовым окладом в 20 миллионов евро.

Напомним, Симеоне выступал за черно-синих в качестве игрока в период с 1997 по 1999 год и завоевал с ними Кубок УЕФА. В нынешнем сезоне "Атлетико" под руководством аргентинца набрал в Примере 58 очков и занимает в турнирной таблице второе место.