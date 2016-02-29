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    Пеллегрини: «Скорее соглашусь упустить трофей, чем не сдержать слово перед Кабальеро»

    Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини после победы в финале Кубка английской лиги над "Ливерпулем" (1:1; 3:1 по пенальти) заявил, что готов был отказаться от победы в турнире, если бы не сдержал слово перед голкипером Вилли Кабальеро и не выпустил его в основном составе.

    "Я горжусь командой и скорее соглашусь упустить трофей, чем не сдержать свое слово и не позволить Кабальеро защищать ворота. Я также рад тому, что мы завоевали первый трофей в феврале. Будем продолжать борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге: предстоит бороться еще за 36 очков. Мы также сделали большой шаг вперед в Лиге чемпионов. Чтобы завоевать титул, необходимо верить в свои силы", – рассказал Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    29.02.2016 10:44
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