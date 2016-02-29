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    Эмери: «Планируем попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы»

    Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери рассказал, как команда планирует пробиться в Лигу чемпионов.

    "Попасть в четверку сильнейших будет для нас трудной задачей, потому что "Вильярреал" сейчас очень силен. Мы планируем попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы, хотя знаем, что это сложно. К сожалению, путь в Лигу чемпионов не открывает Кубок Испании", – отметил Эмери.

    На данный момент "Севилья" набрала в Примере 41 очко и занимает в турнирной таблице шестое место.

    Источник: AS

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    29.02.2016 10:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      miklos 29 февраля 2016, 13:44

      Удачи, Унаи. выиграть три еврокубка подряд было бы просто шикарно. но этого не случится, к сожалению.

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