Эмери: «Планируем попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы»

Главный тренер "Севильи" Унаи Эмери рассказал, как команда планирует пробиться в Лигу чемпионов.

"Попасть в четверку сильнейших будет для нас трудной задачей, потому что "Вильярреал" сейчас очень силен. Мы планируем попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы, хотя знаем, что это сложно. К сожалению, путь в Лигу чемпионов не открывает Кубок Испании", – отметил Эмери.

На данный момент "Севилья" набрала в Примере 41 очко и занимает в турнирной таблице шестое место.