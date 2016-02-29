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    «Барселона» повторила рекорд «Реала», проведя 34 матча без поражений

    Серия без поражений "Барселоны" после победы над "Севильей" (2:1) в поединке 26-го тура Примеры достигла 34-х матчей. За это время каталонцы одержали 28 побед и шесть раз свели свои встречи к ничейному результату.

    Таким образом, сине-гранатовым удалось повторение рекорда "Реала", который также не знал горечи поражений на протяжении 34-х поединков в сезоне-1988/89.

    После 26-ти туров "Барселона" возглавляет таблицу чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя "Атлетико" на восемь очков.

    Источник: Twitter

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    29.02.2016 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +117

      Marchen 29 февраля 2016, 08:47

      мощно!

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