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    «Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши

    "Легия" под руководством российского специалиста Станислава Черчесова поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Польши. Это стало возможным благодаря победе варшавской команды над "Рухом" (2:0) во встрече 24-го тура польского первенства, и потере трех очков "Пястом" в игре с "Лехией" (1:3). Напомним, Черчесов возглавил "Легию" в начале октябре 2015-го года. Его соглашение с клубом рассчитано до конца следующего сезона.

    Чемпионат Польши. Экстракласа

    Легия (Варшава) – Рух (Хожув) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Олекси, 31 (автогол); 2:0 – Глоушек, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 23:41
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