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    «Ювентус» - «Интер». Смотреть онлайн

    В 27 туре итальянской Серии А "Ювентус" на своем поле примет "Интер". Последняя очная встреча этих команд закончилась разгромной победой "Старой синьоры" со счетом (3:0), которая практически лишила шансов миланцев на победу в Кубке Италии. Черно-синие, безусловно, жаждут взять реванш, а у туринцев на кону соперничество с "Наполи" в борьбе за чемпионство.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры "Ювентус" - "Интер" в 22:45. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 22:11
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