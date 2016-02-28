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    «Палермо» - «Болонья». Смотреть онлайн

    В матче 27 тура итальянской Серии А "Палермо" на своем поле примет "Болонью". Черно-розовые в феврале потеряли игровой ритм и не выигрывают уже на протяжении пяти матчей подряд, а вот сегодняшние гости в последнее время смотрятся достаточно неплохо и в прошлом туре сумели остановить победную серию лидера чемпионата и действующего чемпиона "Ювентуса".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры "Палермо" - "Болонья" в 14:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 13:36
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