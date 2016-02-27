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    Кэррик: «Не думаю о продлении контракта с «МЮ», а просто делаю свою работу»

    Хавбек "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не задумывается о своем будущем, а просто старается качественно выполнять свою работу.

    "Скажу откровенно, я не знаю, поступит ли мне предложение от клуба продлить контракт. В данный момент я просто получаю наслаждение от того, что делаю.

    Что ожидает меня дальше? Не имею понятия, и нет желания даже задумываться над этим. Я просто стараюсь на уровне выполнять свои обязанности, а что будет дальше – посмотрим", – сказал Кэррик.

    В нынешнем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 19-ти играх АПЛ, заработав два предупреждения.

    Источник: Skysports

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    27.02.2016 17:56
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