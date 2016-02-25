Пейчинович: «Локомотив» мог забить два гола и продолжить борьбу с «Фенербахче» в овертайме»

Защитник московского "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился своими впечатлениями от ответной игры 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче" (1:1).

"Мы знали, что сегодня будет тяжело. В первом матче мы заслуживали поражения, а сегодня мы могли забить два гола и продолжать борьбу. Но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет на поле. Мы могли пройти дальше, но в "Фенербахче" собраны очень сильные игроки.

Каково было играть на позиции правого защитника? Это не моя позиция, но если тренер сказал, надо играть. Двигаться приходиться больше, поэтому было тяжеловато, но я могу сыграть там еще раз, если будет нужно", - передает слова Пейчиновича корреспондент "Бомбардира" Михаил Ботвинник.