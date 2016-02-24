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    «Реал» хочет заплатить за Погба 80 миллионов

    "Реал" не оставляет надежд на то, чтобы подписать полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.

    Сообщается, что после прихода на пост главного тренера мадридцев Зинедина Зидана "Реал" вновь проявляет интерес к Погба. При этом испанский клуб намерен приобрести футболиста за 80 миллионов евро, хотя заявленная ранее сумма равняется 120 миллионам.

    Претендентами на Погба являются также "Барселона" и "Манчестер Сити".

    Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне Погба сыграл за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Marca

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    24.02.2016 23:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 февраля 2016, 02:28

      Это агент Погба хочет, ага.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 февраля 2016, 01:30

      Слишком много, за эти бабки лучше уж агуэро переманить

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