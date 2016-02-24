«Реал» хочет заплатить за Погба 80 миллионов

Это агент Погба хочет, ага.
"Реал" не оставляет надежд на то, чтобы подписать полузащитника "Ювентуса" Поля Погба.
Сообщается, что после прихода на пост главного тренера мадридцев Зинедина Зидана "Реал" вновь проявляет интерес к Погба. При этом испанский клуб намерен приобрести футболиста за 80 миллионов евро, хотя заявленная ранее сумма равняется 120 миллионам.
Претендентами на Погба являются также "Барселона" и "Манчестер Сити".
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро. В нынешнем сезоне Погба сыграл за "Ювентус" 35 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач.